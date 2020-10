Meer dan vier miljard mensen zagen Heino Falckes foto van het zwarte gat: 'Ik probeer niet trots of arrogant over te komen’

Sterrenkun­di­ge Heino Falcke vertelt in Nijmegen over het zwarte gat

11 april NIJMEGEN - Deze week was het wereldnieuws: het is wetenschappers gelukt om een foto te maken van een zwart gat. Daarbij waren sterrenkundigen uit de hele wereld betrokken onder wie Heino Falcke van de Radboud Universiteit. Zondagmiddag geeft hij in Museum Het Valkhof een lezing over het project.