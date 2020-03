Meer en meer restaurants sluiten de deuren vanwege coronavirus: ‘Steeds minder klanten’

DUIVEN/NIJMEGEN/TIEL - Meer en meer restaurants in de regio sluiten de deuren in de strijd tegen het coronavirus. De eigenaren vinden het niet langer verantwoord om open te zijn.

Zo gaat in Nijmegen bistro Flores door als bezorg- en afhaalrestaurant. De zaak gaat voor onbepaalde tijd dicht.



,,In tegenstelling tot onze eerdere berichtgeving over onze plannen met Flores take away waarin wij aangeven dat we gewoon open blijven hebben wij door de recente ontwikkelingen omtrent het covid-19 virus besloten om vanaf dinsdag ons restaurant voor bezoekers te sluiten.De plannen voor het afhalen en bezorgen gaan gewoon door. Uiteraard mits de ontwikkelingen dit toelaten”, zegt eigenaar Elroy Slijkhuis.

Tielse zaken gaan dicht

Ook in Tiel gaan sommige zaken dicht. Restaurants Jus en Olijf en café De Beurs, alle in het centrum van Tiel, hebben met onmiddellijke ingang de deuren gesloten. Eigenaar Casper van Hesteren sluit de drie horecagelegenheden voor onbepaalde tijd. Het al bereide eten voor de gasten van vanavond verdwijnt in de kliko.

Ook sushirestaurants Yip & Yang’s Goya en Tokyo Lounche stoppen er voorlopig mee. Dat is echter met ingang van maandag.

Chinees restaurant in Arnhem

Eerder vandaag werd al bekend dat het Chinese restaurant Ho-Me in Arnhem twee weken sluit. Volgens eigenaresse Hong Liu is het niet verantwoord de zaak open te houden zolang Nederland in de ban is van het coronavirus. ,Wij krijgen steeds minder klanten. Soms maar tien per dag of hooguit 20. Daar kunnen wij de energierekening niet van betalen.”