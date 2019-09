Meer ggz-cliënten gaan zelfstandig wonen in Nijmegen

video | update Bennekoms stel zit door modderstro­men vast in Spaans hotel: ‘Eén grote chaos’

13 september LOS ALCAZARES - Noodweer teistert het oosten van Spanje en Annette van den Berg (50) en André Ribbers (55) zitten er middenin. Hun hotel Cristina in Los Alcázares is veranderd in een gevangenis. De tralies zijn gemaakt van modderstromen. Van den Berg: ,,We kunnen geen kant op.’’