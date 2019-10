Meer grote fietsen op de weg, ruimteproblemen in de stad

Bij een middenberm op drukke doorgaande wegen is de opstelruimte vaak niet groot genoeg, zodat een of meerdere wielen op de rijbaan staan. Op andere plekken zijn de hoeken weer zo onhandig, dat lange fietsen vanzelf op de rijbaan terecht komen. Dat is onder meer het geval bij bij fietspaden die achter bushaltes langs lopen.



Directeur Matthijs de Gruijter van kinderopvang Struin trok enkele weken geleden aan de bel op het stadhuis. Zijn oproep was om vooral te denken aan bakfietsen en andere grote vervoermiddelen met trappers als de gemeente wegaanpassingen realiseert. ,,Vaak zijn de ingrepen bedoeld om het veiliger te maken, maar wordt het voor ons juist onveiliger. In enkele gevallen zijn de verkeerslichten weggehaald en vervangen door een oversteek met een middenberm. Juist die middenberm zorgt bij ons voor problemen: te weinig opstelruimte en lastige hoeken die moeilijk te nemen zijn met onze fietsen. De oplossing is vaak eenvoudig: bij een moeilijke hoek helpt het al als het naastliggende trottoir niet zo hoog is, zodat we daar gebruik van kunnen maken.”