Meer kamers dan studenten in Nijmegen, en toch is er kamernood

NIJMEGEN - Nijmegen telt meer studentenkamers dan studenten die op kamers willen wonen. Toch is er kamernood in de stad. Vermoedelijk komt dat doordat oud-studenten de kamers bezet houden omdat ze niet kunnen doorstromen naar andere woonruimte.

Het overschot aan studentenkamers in Nijmegen blijkt uit een rapportage van onderzoeksbureau ABF research, op verzoek van minister van binnenlandse zaken Kasja Ollengren. Het afgelopen jaar bedroeg dat overschot 1.000 studentenkamers. De Nijmeegse politiek eist opheldering.

Uit de rapportage blijkt dat in het studiejaar 2017/2018 in Nijmegen 20.000 studentenkamers beschikbaar waren, terwijl slechts 19.000 studenten op kamers woonden of wilden wonen. Volgens het onderzoek blijft de vraag de aankomende jaren gelijk, terwijl het aanbod van studentenkamers blijft stijgen.

Vermoedelijk komt Nijmegen in 2025 uit op een overschot van 2.000 kamers, zo luidt de conclusie van het rapport. De PvdA en Stadspartij DNF hebben inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Slapen onder de brug

Opzienbarend, voor een stad waar al jaren wordt geroepen dat kamernood een groot probleem is? ,,Niet per se", zegt Wendy Grutters, fractievoorzitter van Stadspartij DNF. ,,Je moet je goed afvragen wat kamernood is. Natuurlijk: als een student dakloos is en onder de brug moet slapen, is er sprake van nood. Maar geldt dat ook voor een student die forenst en de reistijd beu is? Of een student die aan de rand van de stad woont en liever op kamers in het centrum wil?”

Quote Het beeld dat in Nijmegen kamernood bestaat, wordt door deze cijfers keihard weerspro­ken Wendy Grutters, Fractievoorzitter Stadspartij DNF

Wat haar betreft biedt de rapportage een nieuwe grondslag om de verkamering - het splitsen van woningen in studentenkamers - in Nijmegen een halt toe te roepen. ,,Wat niet betekent dat we geen nieuwe studentencomplexen moeten bouwen. De behoefte van studenten om te wonen in zelfstandige wooneenheden groeit. En de groep internationale studenten in Nijmegen blijft stijgen, ook zij moeten onderdak krijgen. Maar het beeld dat in Nijmegen kamernood bestaat, wordt door deze cijfers keihard weersproken.”

Geen doorstroom voor starters

Samen met Charlotte Brand (PvdA) wil zij opheldering van het college. De raadsleden willen onder meer weten hoeveel studenten ongewenst forenzen of op straat wonen.

Ralf Nieuwenhuijsen van bewonersplatform Kamerbreed, dat ageert tegen illegale studentenhuizen, noemt de cijfers geen verrassing. ,,Dat er een overschot aan studentenkamers bestaat, roep ik al langer. En dan zijn in deze rapportage de illegale studentenhuizen niet meegenomen, dus feitelijk is het aanbod nóg groter.”