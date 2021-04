Meer kinderen weg uit geplaagde klas de Hazesprong: ‘Inmiddels is iedere school beter dan deze’

Nijmeegs hotel Credible begint opnieuw asperge-ac­tie: nu is horeca zelf het goede doel

16 april NIJMEGEN - Opnieuw verkoopt Hotel Credible in Nijmegen asperges in de strijd tegen de coronacrisis. Met één verschil: nu is het goede doel niet het zorgpersoneel, maar de horeca zelf. ,,Als het weer zo goed loopt als vorig jaar, hebben we in ieder geval weer een maand huur afgedekt.’’