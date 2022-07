Méér lopers met hitteletsel op Wedren, defensie levert extra medische hulp: ‘Maar normale juli-wandeldag’

Wel Van Buren, maar geen WA: alle namen van deelnemers Vierdaagse zijn zichtbaar in een app

NIJMEGEN - Of er iemand van het koninklijk huis meedoet aan de Nijmeegse Vierdaagse, wordt niet bekendgemaakt. Maar wie er allemaal meedoen is gewoon te zien in de app van de wandelmars.

19 juli