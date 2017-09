Meer mannen willen meester worden

In Nijmegen is de stijging van het aandeel mannen in het nieuwe studiejaar het opvallendst: van 22 naar bijna 39 procent bij de eerstejaars. Ook bij de Arnhemse afdeling van de Pabo is een flinke toename: van 24 naar 34 procent. Dieptepunt was 2013 met 17 procent mannen bij de Pabo's in zowel Nijmegen als Arnhem.

Het hogere aandeel mannen gaat gepaard met een stijging van het aantal inschrijvers. In heel Nederland beginnen dit jaar 6.610 studenten met de Pabo. Vorig jaar waren dat er 6.100. Ook op de HAN is een groei te zien, van 280 naar 313. Bij de deeltijd-opleiding stijgt het aantal eerstejaars van 76 naar 84. Een voorbehoud is dat de officiële cijfers pas gaan tellen per 1 oktober.

Kleuter-stage

Quote De opleiding is veranderd, wat vooral door mannen positief wordt ervaren Karin van Weegen, instituutsdirecteur HAN Pabo Karin van Weegen, instituutsdirecteur HAN Pabo, reageert desalniettemin al verheugd. ,,De opleiding is veranderd, wat vooral door mannen positief wordt ervaren.’’ Zo kunnen studenten kiezen voor een leeftijdspecialisatie waarbij de verplichte eerste stage bij kleuters is komen te vervallen. ,,Ook kunnen ze leren lesgeven in gespecialiseerde vakken als ICT, wetenschap, sport en techniek.’’



Dat zijn onderdelen die mannen eerder aanspreken, wijst de ervaring uit. Door meer van dit soort keuzemomenten in te bouwen, heeft de Pabo doelbewust geprobeerd juist voor mannen aantrekkelijker te worden.

Landelijk

Ingrijpen was nodig, omdat er nauwelijks nog mannen voor de klas staan. Landelijk is 85 procent van de leerkrachten in het basisonderwijs vrouw. Weinig mannen voor de klas betekent dat kinderen zich ook niet meer aan hen kunnen spiegelen.

Veel mannen waren afgehaakt, onder meer omdat het vak van onderwijzer te weinig aanzien zou hebben. ,,Ook laten mannen zich sneller dan vrouwen afschrikken door de toelatingstoetsen’’, aldus de HAN. Die toetsen zijn verplicht voor studenten die van de mbo of havo komen. Doel is het niveau van de onderwijzers op te krikken.

Volgens directeur Van Weegen is er nog een positieve trend: minder mannen dan voorheen stoppen voortijdig met hun studie.