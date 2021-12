Meer ruimte voor de flierefluitende fietser?

Mensen van Heumensoord ‘Hier in Nederland wil ik eindelijk huizen gaan bouwen’

In de bossen bij Brakkenstein wonen sinds enkele weken zo’n duizend Afghaanse evacués. Wat hebben ze meegemaakt? Wat lieten ze achter? Wat zijn hun dromen? Kortom: wie zijn de mensen van Heumensoord? Dit is portret 7 in een serie.

13 december