Meer studenten dan ooit bij introductie Radboud Universiteit

De eerstejaars van de Radboud Universiteit starten komende zondag met hun introductie. De bekende succesnummers staan ook dit jaar weer op het programma: intromarkt, sportdag en watergevecht.



Er zijn echter ook onderdelen aangepast. Vorig jaar al werden de 22 weekendkampen vervangen door één gezamenlijk introfestival in Kloster Graefenthal in Goch, vlak over de Duitse grens. Daar vindt het festival ook dit jaar weer plaats.



Vorig jaar ontvingen de organisatoren echter veel klachten over de lange wachtrijen bij de eettentjes op het introfestival. ,,Dat moet anders”, zegt Aldus. ,,Het eten dat is inbegrepen bij het festival wordt uitgedeeld in meer en grotere tenten dan vorig jaar. En er zijn meer eettentjes waar je zelf eten kunt kopen.”

Geen luchtbedden maar stapelbedden

In Goch slapen de eerstejaars ook niet meer op hun eigen luchtbed, maar in stapelbedden. In totaal zijn er 4.000 slaapplekken voorzien. ,,Door de stapelbedden hebben we minder tenten nodig, waardoor er meer ruimte is voor sport en spel”, zegt organisator Dionne Aldus. Door wat hoger van de grond te slapen, zullen de studenten het ’s nachts minder koud hebben dan vorig jaar.

Het introfestival in Goch krijgt bovendien een alternatief op vrijdag 23 augustus in de Studentenkerk, zoals al eerder deze week gemeld. Het wordt een barbecue waar geen alcohol wordt gedronken maar wel met elkaar wordt gegeten en gekletst.

Vorig jaar lieten zo’n vijfhonderd tot duizend eerstejaars om onbekende redenen het festival in Goch links liggen. Er was toen geen alternatief. Moslimstudentenvereniging MSV had er bij de organisatie van de introductie om gevraagd. Sumer Sen van MSV: ,,Het intro-festival vormt een belangrijk onderdeel van de introweek dat echter niet iedereen aanspreekt. Bijvoorbeeld vanwege de omgangsvormen of de alcohol die wordt geschonken of gewoon omdat sommige studenten het festival te massaal vinden.”

Aandacht voor eenzaamheid, drugs en relaties

Het programma van dat festival vullen de meer dan zestig Nijmeegse verenigingen zelf in. In totaal zijn zo’n 150 activiteiten gepland, van sumoworstelen, sokpoppen maken, face paint, levend schaken en een massage workshop tot een internationale pubquiz.

Tijdens de intro zijn 994 mentoren actief: 550 mama’s en 444 papa’s. Alle mentoren hebben afgelopen weekeinde al een training gekregen. Het bestuur van de universiteit vindt het belangrijk dat er tijdens de intro aandacht is voor thema’s als eenzaamheid, alcohol- en drugsgebruik en introrelaties.