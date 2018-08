Meer studentenkamers in Nijmegen, SSH& zoekt nieuwe locaties

OM wil onvindbare Ma­trixx-moordenaar weer achter tralies

3 augustus ARNHEM/ NIJMEGEN - Het openbaar ministerie (OM) is al maanden op zoek naar June A. (45) uit Nieuwegein. De man schoot in de nacht van 3 november 2002 onder invloed van drank en drugs twee portiers van de voormalige Nijmeegse discotheek the Matrixx neer, nadat hij kort daarvoor wegens wangedrag de club was uitgezet. Daarbij kwam een portier om het leven, de ander raakte zwaargewond. A. is inmiddels weer op vrije voeten, maar nu wil justitie hem weer achter de tralies.