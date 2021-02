Meer thuis, dus meer afval aan de straat gezet

NIJMEGEN - We zijn veel thuis en dat heeft afvalverwerker DAR gemerkt in 2020. Er werd veel meer afval aan de straat gezet en het werd ook beter gescheiden.

De hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval (gft) steeg in 2020 van 120 naar 127 kilo per inwoner en er werd per inwoner 4 kilo meer plastic afval verzameld (39 kilo per persoon). Ook werd er veel meer glas ingeleverd dan anders. Er wordt bijvoorbeeld meer thuis gedronken door de sluiting van de horeca. Per inwoner werd er 27 kilo glas ingezameld, dat is 3 kilo meer dan in 2019.

Het valt DAR ook op dat er veel meer piepschuim is ingeleverd bij de milieustraten. Wel 50 ton, tegenover 37 ton in 2019.

Beter scheiden

Volgens een woordvoerster van DAR is de hoeveelheid afval toegenomen doordat we meer thuis waren, maar is er ook beter gescheiden. Dat er beter wordt gescheiden, is een trend die het bedrijf al langer ziet.

Maar het kan beter. In het restafval zit nog te veel gft. Etensresten bijvoorbeeld die gewoon in de groene bak mogen. Om mensen daarop te wijzen, worden komend jaar zogenoemde afvalcoaches ingezet. Ze lopen een paar weken lang mee tijdens de inzameldagen en geven dan inwoners tips, met name om gft beter te scheiden. In welke wijken dat gaat gebeuren, moet nog met de gemeente overlegd worden.

Luiers en incontinentiemateriaal

In de loop van dit jaar kan er sowieso nog meer afval gescheiden worden dan voorheen, omdat luiers en incontinentiemateriaal vanaf de zomer apart worden ingezameld. Uit de verwerkte luiers worden biogas, biogranulaat, kunstmest en herbruikbare plastics geproduceerd. In de loop van dit jaar worden bij kinderdagverblijven verzamelcontainers neergezet. Over de specifieke plekken zijn DAR en de gemeente nog in gesprek.