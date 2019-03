Meer toeristen naar Gelderland en Brabant

In Nederland ging het in totaal om 44 miljoen gasten, vijf procent meer dan in 2017. In vijf jaar tijd nam het aantal gasten zelfs met ruim tien miljoen toe, zo blijkt uit de cijfers van het CBS.



Het aantal buitenlandse gasten neemt naar verhouding steeds verder toe. In 2018 verbleven negentien miljoen buitenlandse gasten in Nederlandse logiesaccommodaties, zes procent meer dan in 2017. Zij komen vooral uit Duitsland (5,7 miljoen) en België (2,4 miljoen). Vooral campings verwelkomden in 2018 meer gasten: zo’n vier miljoen, een tiende meer dan in 2017.



De meeste gasten verblijven nog altijd in hotels, pensions en bed and breakfasts: dertig miljoen in 2018. Dat is vijf procent meer dan een jaar eerder. In Groningen groeide het aantal toeristen procentueel gezien het hardst, met maar liefst 31 procent. Vooral hotels, pensions, b&b’s en kampeerterreinen in de provincie kregen te maken met meer toeristen.