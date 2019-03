Meer werk in Nijmegen: Ruim 3.000 nieuwe banen in een jaar

NIJMEGEN - Het gaat goed met de werkgelegenheid in Nijmegen. In één jaar tijd zijn er 3.050 banen bijgekomen. Alleen al in de zakelijke dienstverlening groeide het aantal banen met 750. In de gezondheidszorg nam de werkgelegenheid met 380 banen toe en in de horeca kwamen er vorig jaar 270 extra banen bij. Ook in de sectoren vervoer, opslag en communicatie groeide het aantal banen met in totaal 350. Alleen bij financiële instellingen was er een lichte daling van 30 banen.