Meer woningen in Lent met scheuren in muren: ‘In mijn woonkamer is het een drama’

Aan de meterslange scheuren in de witte buitenmuur van zijn vrijstaande woning aan Pelseland kan Albert Houterman zien dat het grondwaterpeil inmiddels weer wat gestegen is, want de kieren zijn momenteel een fractie minder diep.



Dat geldt ook voor de scheuren binnenshuis. Over een wel heel prominente scheur in de woonkamer heeft hij een schilderij gehangen, maar het blijft behelpen zo, beaamt hij.



Aan een huis uit 1939 zie je altijd wel íets, zegt Houterman, maar de boel was na de verbouwing van enkele jaren geleden wel helemaal netjes gestuukt, geschilderd en opnieuw betegeld. ,,Alle scheuren die ik nu aanwijs, zijn nieuw. Van na afgelopen zomer.”