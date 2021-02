Meerdere auto’s in brand in Nijmegen

‘Enorme schade bij winkeliers door Piersonrel­len is een vergeten bladzijde’

23 februari NIJMEGEN - Maandenlang nauwelijks klanten in de winkels, dichtgetimmerde etalages uit angst voor rellen, ondernemers die zich bedreigd en geïntimideerd voelden: de Piersonrellen, vandaag precies veertig jaar geleden, lieten diepe sporen na in de Nijmeegse binnenstad. ,,Wij draaiden voor alle schade op. Het heeft me zeven jaar gekost om daarvan te herstellen.”