Meerdere corona-brandhaarden in Nijmegen: Bruls grijpt hard in en sluit weer twee cafés

UPDATE Vijftien maanden cel voor scou­tinglei­der uit Elst voor bezit en versprei­den kinderpor­no

17:13 ZUTPHEN - De rechtbank in Zutphen heeft een 35-jarige man uit Oosterhout veroordeeld voor het downloaden, bezitten en verspreiden van kinder- en dierenpornografische foto's en video's. De man was actief als leider bij de scouting in Elst.