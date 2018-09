Meerdere schutters lossen schoten op straat in Nijmeegse wijk

Volgens de politie is er rond 13.10 uur geschoten op de kruising van de Steven Vennecoolstraat met de Danielsweg in Nijmegen-West. De daders gingen er vandoor en zijn nog spoorloos.



Volgens een woordvoerder ter plaatse is er niet specifiek op een huis geschoten. De politie onderzoekt de zaak en is specifiek op zoek naar meerdere inzittenden van een weggereden zwarte VW Polo of Golf, meldt de politie Gelderland via Twitter. Het is niet duidelijk in welke richting de auto is weggereden. Ook zou een BMW bij het incident betrokken zijn.



