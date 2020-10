Meerdere tbs’ers braken uit, maar waar blijft het extra hek om de Pompekliniek?

1. Een extra hek om de Pompekliniek in Nijmegen. Wat was ook alweer de aanleiding?

De ontsnapping van tbs’er Dennis P., op 2 september vorig jaar. Bijna als in een film. P. wist het raampje van zijn cel los te wrikken, stapte naar buiten en klom daarna over het bestaande hoge hek. Dat deed hij door lakens om zijn armen te wikkelen tegen het prikkeldraad. Ook gebruikte hij een mes en vork om mee omhoog te klauteren, en had hij zijn schoenen geprepareerd met schroeven uit het kastje op zijn kamer, om beter te kunnen klimmen. Dennis P. werd overigens uren later al gepakt, bij zijn vriendin in Groesbeek.