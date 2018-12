Meerderheid parlement: helmplicht voor snorfietsers

Bijval

Kwetsbaar

,,Je hoofd en hersenen zijn kwetsbaar, die moet je goed beschermen. In de meeste gevallen die we bij ons binnen krijgen is het letsel van milde aard. Dan zijn mensen bij lage snelheid gevallen. Maar dat kan nog altijd leiden een gebroken pols of een flinke hersenschudding. Van zo'n hersenschudding kunnen mensen wekenlang last hebben. Hoofdpijn kan het geven, concentratiestoornissen en vermoeidheid. Mensen kunnen niet werken, dat brengt maatschappelijk hoge kosten met zich mee. In ernstige gevallen hebben we het over hersenkneuzing of hersenbloeding, met grote kans op blijvende schade en invalditeit. Of hersenletsel met de dood tot gevolg.”