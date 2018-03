Meerderheid politiek: '70 km per uur op de Nijmeegse uitvalswegen'

NIJMEGEN - Eindelijk 70 per uur rijden over de nieuwe Nijmeegse stadsbrug, zonder dat je een bon krijgt? Of over de bruggen van het Maas-Waalkanaal, zoals op de Graafseweg langs NXP, waar het bijna onmogelijk is om 50 te rijden?

Het lijkt nu dichterbij dan ooit. Een ruime meerderheid van de veertien partijen die deelnemen aan de Nijmeegse gemeenteraadsverkiezingen, wil dat de maximumsnelheid op de in- en uitvalswegen omhoog gaat van 50 naar 70 kilometer per uur. Dat blijkt uit de Kieswijzer van De Gelderlander, waarin alle partijen hun mening over dit onderwerp hebben gegeven.

Doorstroming

De voorstanders (D66, PvdA, VVD, Gewoon Nijmegen, Stadspartij DNF, Voor NijmegenNu, OPA en 50PLUS) benadrukken allemaal dat de doorstroming met een hogere snelheid verbeterd wordt. Volgens tegenstander ChristenUnie is de winst in rijtijd echter minimaal. De voorstanders benadrukken wel dat 70 km op de uitvalswegen alleen kan als er ook vrijliggende fietspaden liggen.

Tegenstanders

Flinke adder onder het gras: GroenLinks en SP zien evenals de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren niks in het 'van 50 naar 70'-plan. En deze twee linkse partijen behoren momenteel tot de grootste partijen van de stad (ieder 8 van de 39 raadszetels). De SP wijst met name op de gevaren voor de voetgangers en fietsers op de kruisingen. Volgens de SP vergt een verhoging van de snelheid ook extra investeringen in geluidswerende maatregelen voor de omliggende woningen.



GroenLinks wijst daarnaast op de toename van de luchtvervuiling en de gevaren voor de gezondheid. Kortom: of het straks daadwerkelijk tot een verhoging van de maximumsnelheid komt op de Nijmeegse uitvalswegen, hangt sterk af van de verkiezingsuitslag.

Schande

Verkeersdeskundige Harry Dillerop, die 40 jaar bij de politie Gelderland-Zuid werkte, vindt het een schande dat op de Nijmeegse uitvalswegen nog steeds bekeuringen worden uitgedeeld als je harder rijdt dan 50 km.

Volgens hem voldoen de meeste uitvalswegen niet aan de wettelijke criteria voor een maximum snelheid van 50 km. ,,De wet is helder: als 85 procent van de automobilisten door de weginrichting verleid wordt harder te rijden, dan deugt het regime van 50 km niet.’’

Dillerop is blij met de geluiden voor een verhoging van 50 naar 70 per uur op de uitvalswegen. Hij snapt echter wel dat tegenstanders wijzen op de extra fijnstof-uitstoot. ,,Dat kan een redelijke argument zijn op sommige plekken in de stad. Maar in de wegenverkeerswet is daar niets voor geregeld.’’

Opvallend is dat de overgrote meerderheid van de politieke partijen - óók de partijen die 70 km willen - het niet ziet zitten om de auto in de stad vaker voorrang te geven boven de fietsers en de voetgangers.

Woonwijken 30 km

Zeven partijen (SP, GroenLinks, PvdA, Ouderen Belangen Nijmegen, de Partij voor Dieren, de ChristenUnie en OPA ) willen zelfs dat álle Nijmeegse woonwijken 30 km-zones worden. Het CDA ziet er echter niets om plotsklaps overal 30-kilometerzones invoeren. De VVD sluit zich hier bij aan: er moet per wijk en per weg bekeken worden welke snelheid en verkeersmaatregelen passend zijn.

