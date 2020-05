Meeste bewoners die door explosie Nijmegen uit huizen zijn verdreven mogen snel terug

Bij de politierechter Meneer (m/v) wilde per se blijven ‘pitten’ in de hal van studenten­flat

9:18 NIJMEGEN - De strafzitting tegen de 54-jarige P. kent een wat curieus begin, wanneer de rechter wil vaststellen of de juiste persoon is gedagvaard. De verdachte is er zelf niet, maar zijn advocaat wel. ,,Het gaat om meneer P.”, begint de rechter, maar de raadsman tekent protest aan. ,,De verdachte zit in een vrouwenlichaam. Dus meneer is een mevrouw.”