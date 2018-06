Meeste Gelderse burgemeesters tevreden: geen vuurwerkverbod

De meeste burgemeesters zien vuurwerk toch vooral als iets wat er bij hoort tijdens de jaarwisseling. Zo schrijft burgemeester Schuurmans van Lingewaard: ,,Het afsteken van vuurwerk is een traditie in Nederland, het hoort bij ons feest. Wanneer ouders zich realiseren wat de gevaren zijn van het afsteken van rotjes door kleine kinderen en mensen geen verboden en zwaar vuurwerk aan zouden schaffen en zich houden aan veiligheidsvoorschriften kunnen we ernstige verwondingen voorkomen en het feest zo behouden. Een vuurwerkverbod lijkt me niet handhaafbaar. Zeker niet in deze nacht.”



Burgemeester Gradisen van Mook en Middelaar is een van de weinige die voor een algeheel verbod is. ,, Hoezeer het als het ware een soort van traditie is, ben ik toch voor een vuurwerkverbod. Oudejaarsavond is inmiddels als gevolg van vooral zwaar en illegaal vuurwerk het grootste risico-evenement in ons land. Wat voor iedereen feestelijk zou moeten zijn, is inmiddels voor hulpdiensten een avond en nacht om tegenop te zien.”