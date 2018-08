Meeste slachtoffers fraude in Arnhem, Nijmegen én Berg en Dal

interactieve kaartInwoners van Arnhem en Nijmegen lopen in deze regio de meeste kans slachtoffer te worden van oplichters. Ook de gemeente Berg en Dal scoort opvallend hoog in cijfers van de politie over fraudezaken die in het afgelopen half jaar zijn gemeld.

Het kan gaan om online fraude, zoals oplichting via verkoopsites als Marktplaats, maar ook om oplicht van bijvoorbeeld financiële instellingen met vervalste loonstrookjes.

In elk van de twee genoemde steden en Berg en Dal werden meer dan 25 op de tienduizend inwoners slachtoffer van oplichting, zo blijkt uit de cijfers. In Nijmegen ging het in absolute zin om 456 zaken, in Arnhem om 396 en in Berg en Dal 89. Ede completeert de top drie in deze regio met 206 bij de politie bekende zaken.

Piek

In Arnhem steeg het aantal fraudegevallen met 14 procent ten opzichte van het tweede half jaar van 2017. In Nijmegen was er een lichte daling, in Berg en Dal is sprake van een piek: in de laatste zes maanden van vorig jaar was het aantal gemelde oplichtingen de helft lager dan in de afgelopen zes maanden.

Ook Lingewaard zag het aantal gemelde oplichtingen fors stijgen: met 52 procent tot in totaal 76 zaken. In Heumen en Oude IJsselstreek speelden juist relatief weinig fraudezaken.

Loonstrookjes

Dagelijks zijn er volgens deze politiecijfers 175 fraudegevallen verspreid over Nederland. In ongeveer 12 procent van de zaken komt een verdachte in beeld. In Leeuwarden is het vooral opletten: Daar werden de meeste inwoners getild volgens deze cijfers. Er werden 31 zaken per tienduizend inwoners gemeld, in totaal 380 zaken in een half jaar tijd.

Naast burgers en bedrijven kunnen ook overheidsinstellingen slachtoffer worden van fraude, bijvoorbeeld omdat mensen frauderen met belastingen, uitkeringen of subsidies (zogeheten 'verticale fraude'). Dit kwam, volgens de politiecijfers, in het afgelopen halfjaar slechts 247 keer voor.