Meester in de rechten: ‘Nijmegen mag fout gestalde fietsen niet zo in beslag nemen’

NIJMEGEN- De manier waarop de gemeente Nijmegen fout gestalde fietsen in beslag neemt, is onrechtmatig. Daar is Sorin Sterie van overtuigd: ,,Niet voor niks is Nijmegen in 2010 hiervoor al eens op de vingers getikt door de Raad van State.”

De fiets van Sterie werd verwijderd uit de stalling bij het station. Hij maakte bezwaar bij de gemeente en roept Nijmeegse studenten die dit ook is overkomen om zich te melden. Sterie, net afgestudeerd als meester in de rechten, wil ze graag juridisch bijstaan in hun bezwaarprocedure.

,,We moeten het college laten merken dat ze niet door kan gaan met dit onrechtmatige beleid”, zegt Sterie gedecideerd. Hij heeft alles naar eigen zeggen goed uitgezocht. De hoorzitting over zijn in beslag genomen fiets voor de bezwarencommissie is net geweest. Voor drie studenten die ook naar het AFAC-depot moesten om hun verwijderde fiets voor een tientje terug te krijgen, heeft Sterie de bezwaarpapieren ingediend.

Stap maar na de rechter

Hij vermoedt dat de gemeente hun bezwaren ongegrond zal verklaren. Daarmee zegt de gemeente volgens Sterie eigenlijk: stap maar naar de rechter. ,,De gemeente gokt erop dat je die 174 euro griffiekosten voor een rechtszaak er niet voor overhebt. Maar in 2010 deed een Nijmegenaar dat wel en hij werd door de Raad van State in het gelijkgesteld. Veel grote steden pasten na die uitspraak hun beleid aan, maar Nijmegen niet.”

Wat deugt er volgens Sterie niet aan het Nijmeegse verwijderbeleid? ,,Er wordt een sticker op je fiets geplakt. Dat betekent: je bent in overtreding en je krijgt een kwartier om daar iets tegen te doen, anders haalt de AFAC hem weg. Maar dit besluit tot toepassing van bestuursdwang moet je vooraf op schrift krijgen. Die sticker is niet genoeg. Je krijgt het nu pas op schrift als je je fiets ophaalt bij AFAC en die 10 euro betaalt.”

Waarschuwingssticker

Bij de waarschuwingssticker hoort een schriftelijk besluit, zegt Sterie. ,,Een gemeente mag wel bestuursdwang toepassen zonder dat besluit vooraf op papier. Maar echt alléén als je fiets ergens staat waar die gevaar oplevert. Dat was bij mij niet zo. De rekken waren vol en ik zette mijn fiets tussen twee andere fietsen in, maar hij stak niet uit ofzo. Dan mag je hem niet zomaar meenemen.”

Sterie hoopt dat de gemeente slim is en het niet op een rechtszaak laat aankomen, omdat ze dat veel geld gaat kosten. ,,Geen idee waarom Nijmegen haar beleid niet heeft aangepast net als Amsterdam. Het is even wat extra werk, ja. Je moet extra papieren drukken en je boa's opnieuw instrueren, maar dan handel je wel rechtmatig.”

Niet uitvoerbaar

,,Deze casus ligt anders dan die uit 2010", zegt een gemeentewoordvoerder. ,,Sterie vindt die 15 minuten te kort en hij wil er een brief bij. Dat vinden wij praktisch niet uitvoerbaar. Aan wie moeten we die brief richten? We denken dat we het goed doen zo.” AFAC verwijdert zo'n 5 tot 6 duizend fietsen per jaar in Nijmegen.