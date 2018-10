Meester Jesper neemt tatoeage na verloren weddenschap met z'n klas

Nieuwe ‘Big Mac’ in Nijmegen heeft een tweebaans McDrive

16:35 NIJMEGEN - Bediening aan tafel, een koffiehoek, een gasloze keuken en een tweebaans McDrive: de nieuwe McDonald’s aan de Wijchenseweg in Nijmegen-west lijkt in geen enkel opzicht op haar voorganger. In een tijdsbestek van dertien weken is de Mac van de toekomst herrezen op de plek waar ooit discotheek Matrixx stond.