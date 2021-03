Mega-studentencomplex in Nijmegen op zwarte lijst qua brandveiligheid: ‘Oppassen geblazen’

Dat blijkt uit correspondentie die in handen is van Toine van Bergen , journalist bij De Dukenburger. Van Bergen diende een WOB-verzoek in bij de gemeente Nijmegen over brandonveilige panden in de stad en en heeft dit weekend de stukken ontvangen. Volgens de ODRN is Vossenveld, dat 638 studentenkamers telt, potentieel onveilig vanwege de gevelconstructie. De SSH& bestrijdt dat en heeft een ingenieursbureau ingeschakeld om het ongelijk van de ODRN te bewijzen.

Verbijstering

In december werd al duidelijk dat in Nijmegen 17 flats een verhoogd risico lopen op een gevelbrand. Politieke partijen als de PvdA en Stadspartij Nijmegen stelden naar aanleiding daarvan vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Jean-Paul Broeren (Stadspartij) laat in een reactie weten dat zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen over de situatie bij Vossenveld: ,,Bij de gevels staan containers en plaatsen studenten vuilniszakken. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Eventuele brand kan dan snel overslaan, dus het is oppassen geblazen.”



Broeren noemt het daarnaast verbijsterend dat een inwoner van Nijmegen eerder informatie ontvangt over de brandonveiligheid dan de gemeenteraad: ,,Dat ik het nu via Van Bergen moet horen, kan eigenlijk niet. De raad moet op hetzelfde moment bericht krijgen, maar werd nota bene vorige week nog aan het lijntje gehouden door de wethouder met de mededeling dat nog niets kon worden gedeeld. Op deze manier kunnen wij onze controlerende taak niet uitvoeren.”