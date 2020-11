Mega-teststraat voor Nijmegen en Arnhem naast bios Lent: 4.000 coronatesten per dag en hulp van het leger

‘Graodus van Nimwegen­hof in nieuwe buurt Tolhuis’

2 november NIJMEGEN - Er is al een mooie locatie in de stad waar tonproater Graodus fan Nimwegen, wereldberoemd in Nijmegen vanwege zijn ‘volkslied’ Al mot ik krupe, een straatnaam kan krijgen. De nieuwe wijk die wordt gebouwd in Tolhuis, op de plek waar ooit het onderwijsgebouw stond van Gelderse Leergangen, kan omgedoopt worden tot Graodus van Nimwegenhof. Het nieuwbouwproject draagt nu de naam Hof van Nijmegen.