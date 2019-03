Mega-zonnepark bij A73, daaronder teelt van gewassen en bloemen

Met dit naar eigen zeggen ‘unieke project’ wil Engie de standaard kritiek op dit soort megaprojecten voor zijn. ,,Vaak is de reactie dat een zonnepark ten koste gaat van de steeds schaarsere landbouwgrond. Daarom zoeken we meestal naar ruimtes op bedrijventerreinen of daken’’, vertelt woordvoerder Michael Verheul. ,,Maar door de zonnepanelen op stellages te plaatsen, kan de grond eronder worden gebruikt om gewassen te kweken die goed gedijen in de schaduw of die moeten worden afgeschermd tegen de felle zon. Denk hierbij aan hortensia’s en frambozen. Op deze manier wordt de grond die nu als grasland wordt gebruikt effectief benut.’’



Verheul benadrukt dat Engie niet zelf aan het telen slaat. ,,Wij zijn niet van de gewassen. Dat laten we over aan de experts. We zoeken de samenwerking met kassenbouwers, telers en ook mensen van de Radboud Universiteit. Samen gaan we onderzoeken wat voor stellages het meest geschikt zijn, hoe we het terrein het best kunnen inrichten en welke gewassen bij een bepaalde lichtinval het best gedijen. Het kan dan ook goed zijn dat we na een jaar alle gewassen vervangen.’’