Meijhorst: de pech om pioniers van het gasloze huis te moeten zijn

,,Ik verheug me er niet op”, zegt Leon Scanlon met gevoel voor understatement. Hij woont met zijn gezin in een van de 132 huurhuizen in de Nijmeegse wijk Meijhorst.



Die gaan sinds augustus rij na rij van het gas af. Het is het eerste project in de stad waarbij een grote groep oudere huurhuizen gasloos wordt. De familie Scanlon is bijna aan de beurt.