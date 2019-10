Meisje (12) weer terecht na urenlange vermissing in Nijmegen

Politie zoekt een 12-jarig meisje in Nijmegen

22 oktober NIJMEGEN - Een 12-jarig meisje wordt vanaf 16.00 uur vermist in Nijmegen. De politie heeft even voor 21.00 uur een oproep gedaan via Burgernet. Een uur later liet de politie weten dat het meisje ondanks de oproep nog niet is gevonden.