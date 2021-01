Meisje (13) leek ouder: zijn twee Nijmeegse broers schuldig aan ontucht?

Eerste thuisduel in 350 (!) dagen eindigt voor Vocasa in een deceptie

17 januari NIJMEGEN - De terugkeer van Vocasa in eigen hal eindigde zaterdag in een deceptie. De Nijmeegse volleyballers trokken in de eerste thuiswedstrijd in 350 dagen aan het kortste eind tegen Sliedrecht Sport: 2-3 (25-18, 14-25, 23-25, 25-17, 18-20)