Meisje (16) loopt oogschade op door klap van ‘boze visser’

De politie roept de bestuurder op zich te melden.



Volgens de politie was de 16-jarige actief als vrijwilliger en wees ze deelnemers de juiste kant op. Plotseling stond er een auto naast haar, die dus zonder toestemming op het parcours rond de Spiegelwaal was beland.



De bestuurder was volgens de politie boos omdat hij zijn visstek niet kon bereiken. Daarop haalde hij uit en reed vervolgens door. Het meisje is behandeld in een ehbo-post. Ze is voor verder onderzoek naar de huisartsenpost gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig haar verwondingen zijn.