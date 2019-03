Meisje met poep besmeurd bij Nijmeegse bushalte

Bijna 250 boetes bij snelheids­con­tro­les op Weurtseweg Nijmegen

13:51 NIJMEGEN - De politie heeft in februari in twee weken tijd 245 boetes uitgeschreven bij snelheidscontroles op de Weurtseweg in Nijmegen. Bij vijf verschillende snelheidscontroles werden in totaal ruim 5300 auto's gecontroleerd. De hoogst gemeten snelheid was 83 kilometer per uur waar 50 mag.