Melchior bouwde een hondenkar voor een tentoonstelling, met hulp van de Gelderlander-lezers

lezers helpen lezers‘Ik zoek twee karrenwielen, liefst met een onderstel van hout en ijzerwerk’, zo begon de oproep van Melchior de Grood (67) uit Nijmegen in de rubriek Lezers helpen Lezers in de krant.

,,Voor een tentoonstelling over transport door de eeuwen heen, in het Huis van de Geschiedenis in Nijmegen, wilde ik een prototype van een hondenkar van rond 1900 maken. In die tijd was dat een enorme revolutie.



Er was op een gegeven moment zelfs een heuse hondenkar-wet. De veelgebruikte bokkenkarren waren een variatie daarop. Mensen en dieren leverden in die tijd veel meer spierkracht dan nu.”

Inspiratiebron

De Grood was lange tijd geschiedenisleraar en hield zich in zijn vrije tijd graag bezig met houtbewerking. ,,Ik ben een tamelijk fanatiek historicus en hou vooral van de materiele cultuur zoals oude boeken en meubelen.



Ik kom al jaren op een hobbywerkplaats waar ik cursussen volg en leerde klussen ‘vanuit het hout zelf’. Mijn inspiratiebron is hoogleraar Stefan Mols die onderzoek deed naar de oude meubelen in Pompeï.

‘Zet aan tot nadenken’

Daarnaast is hij bestuurslid voor diverse historische verenigingen en deed hij veel pionierswerk. ,,Voor het Gebroeders van Lymborch-huis maakte ik banken en tafels, in Museumpark Oriëntalis staat een replica van een schommelwiegje van mijn hand en tijdens de herdenking van Karel de Grote in 2014 stond er een troon die ik bouwde.



Ik hou ervan om het verleden zichtbaar te maken. Het zet je aan tot nadenken. Eigenlijk kan ik van hout alles maken, ook moderne meubelen, bijvoorbeeld.”

Tijd van overgang

Na zijn oproep kreeg De Grood veel tips en leuke reacties. ,,In Lunteren heb ik twee assen en de wielen van een oude bolderkar opgehaald voor de hondenkar.



Ik heb er verder leuke contacten aan overgehouden. Toen de hondenkar af was, hebben we met de hond van mijn schoonzus een proefrondje gemaakt. Het ging prima. Iedereen kan de hondenkar nu op de tentoonstelling bewonderen.



Ik geloof ook dat zulke exposities je de mogelijkheid bieden om met wat meer afstand naar het nu te kijken. We verkeren momenteel in een tijd van overgang. Ik vind het fijn om daar een zinvolle bijdrage aan te kunnen leveren.