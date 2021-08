Melding over gewapende mannen in auto in Nijmegen: meerdere verdachten aangehouden

Lariekoek, of een goed doel? Stroopwa­fel­ver­ko­pers zijn actief in Nijmegen

25 augustus NIJMEGEN - Stichting Joepiez staat bekend om haar collectestroopwafels, die ze voor 10 euro verkoopt voor het goede doel. Maar of dat geld ook daadwerkelijk goed wordt besteed, is nog altijd schimmig: de club heeft geen collectekeurmerk. Deze week was de stichting actief in Nijmegen.