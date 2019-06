Meldpunt eikenprocessierups: in 24 uur al bijna 1.500 meldingen

Politieac­tie tegen hennepben­de: zes arresta­ties, huiszoekin­gen in Gendt, Huissen en Nijmegen

25 juni GENDT/ NIJMEGEN - De politie heeft dinsdagmorgen in de jacht op een overwegend Twentse hennepbende in meerdere panden in Hengelo en Enschede huiszoekingen gedaan. Er zijn maandag en dinsdag ook huiszoekingen gedaan in Gendt, Huissen en Nijmegen. In totaal zijn zeven mensen aangehouden, waaronder een in Nijmegen.