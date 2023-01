Melissa en Brahim zorgen voor zes pleegkinderen: ‘Het verdriet kun je niet wegnemen’

Melissa Abdelkhalki opent de voordeur van hun hoekwoning in de wijk Hof van Nijmegen. De vissengraatvloer is brandschoon. De kaarsjes op het dressoir branden. In de woonkamer staat een grote hoekbank. Het huis telt zes slaapkamers met ieder een eigen thema: een prinsessenkamer voor Nusaybah en een kamer met raceauto-kleuterbed voor Junayd. Alleen de tuin wordt nog aangepakt: daar komt een groot grasveld met goals om te voetballen.

In totaal hebben Melissa en Brahim (beiden 39) zes pleegkinderen: Ismail (19), Nouri (14), Romaysah (13), Aya (12), Nusaybah (9) en Junayd (6).



Melissa loopt naar het raam: ,,Het huis aan de overkant is ook van ons. Beide woningen huren we en zien er zowel van binnen als van buiten hetzelfde uit. Zo voelt het alsof het één huis is, waar alleen een straat tussen zit. We zijn tenslotte ook één gezin.”