Mensen betuigen massaal steun na bericht over aanstaande moeder Kim

Kim van der Hoef overleed vorige week plotseling in het Radboudumc in Nijmegen. Haar tweeling kon nog met een keizersnee geboren worden, maar ze heeft haar kinderen nooit kunnen zien. De doodsoorzaak is nog onduidelijk.



Het nieuws maakt veel bij mensen los. Op Facebook reageren honderden mensen op het nieuws met berichten zoals ‘Verschrikkelijk’, ‘De ergste nachtmerrie’ en ‘Ik lees dit met tranen op de wangen’. Vele kunnen het verhaal eigenlijk niet bevatten. ‘Ongelooflijk. Het is een wonder dat de kindjes er zijn, maar er is nu zoveel verdriet. Ik wens de familie veel kracht toe en ook veel liefde voor de kindjes’, reageert Jacky van Butzelaar.



CWZ Ziekenhuis

Kim startte na de ROC-opleiding als doktersassistente, maar groeide al gauw door naar een seniorfunctie bij het CWZ. Een medewerker van het ziekenhuis, Melanie Sanders, reageert ook op het nieuws via sociale media. ‘Wat erg! Zij was zo leuk met onze jongste dochter Lianne, en dacht zo goed mee met ons op de afdeling dermatologie in het CWZ. Heel veel sterkte voor familie en vrienden.’



Steun

Aan De Gelderlander vertelde haar aanstaande Kurt ,,Half Nijmegen lijkt mee te leven. Vrienden en vriendinnen zijn geweldig.’’ Hij is dankbaar voor alle steun.