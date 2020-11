Mensen met milde corona hebben vaak langer klachten dan ziekenhuispatiënten

Zijn conclusie is dat de groep patiënten die door de huisarts werd doorverwezen slechter herstelt dan patiënten die opgenomen zijn geweest op de intensive care van het ziekenhuis. De meest voorkomende klachten na drie maanden zijn vermoeidheid, kortademigheid en pijn op de borst. Ook ervaren veel mensen nog beperkingen in het dagelijks leven en een verminderde kwaliteit van leven.

Restschade

Het is opvallend aangezien juist bij ic-patiënten nog wel restschade in het longweefsel te zien is, hoewel dat zeer beperkt is. Waarom mensen met een milder ziektebeeld en nauwelijks longschade dus na maanden nog meer last hebben van de gevolgen, moet nader onderzocht worden.