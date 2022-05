Mera wil een heel ecosysteem op haar arm: ‘Een tatoeage hoeft niet altijd een plaatje te zijn’

„Persoonlijke ontwikkeling en zingeving zijn belangrijke thema’s voor mij. Ik studeer voor opleidings- en levenscoach met de natuurkant als specialisatie en doe tegelijkertijd een opleiding sjamanisme. Je moet eerst jezelf breed ontwikkelen, want de mensen waar je mee werkt zitten heel verschillend in elkaar.



,,Je moet bij een cliënt je eigen interpretaties opzij zetten en de coach in je de ruimte geven. Aan mijn natuurkant heb ik al eerder gewerkt: ik deed een opleiding bosbeheer, maar dat werkte niet meer met mijn sjamanistische werk. Ook op de kunstacademie voelde ik me niet echt thuis.



,,Je ziet dat allemaal terug in mijn tatoeages. Op mijn borstbeen heb ik een sjamanistisch symbool voor de drie niveaus van bewustzijn en een maan, die staat voor de verschillende fases waar een mens in zijn leven in zit. Die is naar boven gericht: ontvangend, het komt zoals het komt.



„Op mijn vingerkootjes heb ik zelf met naald en inkt een hartje en een levensboom gezet. Het was een proces met mezelf: je gaat zitten en je kunt niet meer terug. Op mijn arm wilde ik een bliksemschicht van een centimeter of tien of zo. De tatoeëerder ging aan het ontwerpen en dit kwam eruit. Het zijn wortels geworden, een soort kapstok, waar ik allerlei dingen aan kan ophangen. Ik ben van plan er een heel ecosysteem in te gaan bouwen.