Merkkleding voor een prikkie bij nieuwkomer TK Maxx

Henk van Benthem (72) verkoopt al 55 jaar bloemen in de Molen­straat

7:23 NIJMEGEN - Van de vijf Franse kiosken in de binnenstad blijven er nog maar drie over. Eén daarvan is de bloemenkiosk van Henk van Benthem. Hij heeft al 55 jaar een vaste stek in de Molenstraat. Hoe lang hij nog bloemen verkoopt, weet hij nog niet. ,,Zolang ik er lol in heb”, zegt Henk van Benthem uit Nijmegen.