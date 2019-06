Met 834 lopers naar Arnhem voor de Nacht van de Vluchteling

Onder de lopers wethouder Grete Visser, die samen met de Syrische pianist Aeham Ahmad het startsein gaf. Presentator Jan Douwe Kroeske had in het concertgebouw eerst de lopers een peptalk gegeven, maar nodig was dat niet: de meeste lopers deden al vaker mee en weten wat ze te wachten staat.



Het waren er wel wat minder dan vorig jaar. ,,Maar redelijk vergelijkbaar”, stelt organisator Robert Verduyn, die het idee heeft dat het aantal deelnemers in Nijmegen 'stabiliseert'. Landelijk deden er nog nooit zoveel mensen mee als dit jaar: bijna 5.650 mensen schreven zich in voor de routes van Amsterdam naar Haarlem, van Rotterdam naar Den Haag, van Utrecht naar Amersfoort en van Nijmegen naar Arnhem.



In 2017 liepen er in Nijmegen nog 1300 mensen mee. ,,Maar dat was een van de eerste keren dat het in Nijmegen werd gehouden, dan zijn het er altijd meer.” In Rotterdam groeide het aantal deelnemers dit jaar fors, naar bijna 2.000. ,,Maar dat komt omdat we daar ook kortere routes hebben ingevoerd, van 10 en 20 kilometer. We merkten dat ook gezinnen met kinderen wilden meedoen. En dan is 40 kilometer toch wat ver.” Mogelijk dat in Nijmegen volgend jaar ook deelname aan twee kortere afstanden mogelijk wordt.