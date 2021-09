Met de fiets naar station Nijmegen? Na de verbouwing pak je dan gewoon de ‘fietsgracht’

column Arme beveili­gers, voetvolk van de verdwaalde beleidsma­kers

14:32 Zaterdagnachtkoorts. Verwonderd lopen we door een bruisende binnenstad. Bij de Kunstnacht is alleen plaats voor vroege boekers. Niets voor ons. Desondanks opgetogen struinen we langs volle terrassen. Is hét dan eindelijk voorbij?