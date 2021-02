Met deze 11 tips maak je van carnaval rond Nijmegen tóch een feest: wél optocht en gratis bier van pastoor

Nijmege­naar (50) krijgt celstraf voor twitteren doodsbe­drei­gin­gen naar Mark Rutte

12 februari ARNHEM – Een 50-jarige man uit Nijmegen is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 45 dagen voor het twitteren van doodsbedreigingen aan premier Mark Rutte. Hij gaat een week de gevangenis in per keer dat hij opnieuw via Twitter of anderszins contact legt met de minister-president.