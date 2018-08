Met deze klassiekers kom je alvast in de stemming voor We love the 90's

zing meeNIJMEGEN - De acts die komende zaterdag op het grote podium staan van het evenement We love the 90's in het Nijmeegse Goffertpark, hebben voor een belangrijk deel de soundtrack bepaald voor het dance-gene in de jaren negentig. Zes klassiekers om in de stemming te komen.

1. Sex on the Beach (T-Spoon)

Rapper Shamrock en zangeres Linda Estelle scoren dé zomerhit van 1997 met hun happy hardcore-knaller.

2. All that she wants (Ace of Base)

De oude succesformatie is uiteengevallen en leden hebben nieuwe bands geformeerd. In Nijmegen wordt zangeres Jenny Berggren verwacht.

3. Mr. Vain (Culture Beat)

Duitse eurodance-act die in 1993 de Europese hitparades bestormde met Mr. Vain. In Nederland kwam het zelfs op nummer 1 terecht, net zoals in elf andere landen.

4. Wonderful days (Charley Lownoise & Mental Theo)

Twee dj's die al ruim twintig jaar spraakmakend en een beetje gek zijn. Achter deze hardcore gabbers gaan Ramon Roelofs en Theo Nabuurs schuil.

5. Barbie girl (Aqua)

'I'm a Barbie girl, in a Barbie world, life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere'. Stoute teksten en suikerzoete kleuren in de clip.

6. Have you ever been mellow (Party Animals)