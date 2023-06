Met hun grond compenseren deze boeren de CO2-uitstoot van de Vierdaagse

Lewabo: finaleweek­end onder protest én op volle oorlogs­sterk­te

Het had weinig gescheeld of tennisploeg Lewabo had dit weekeinde niet de finaleronde van de eredivisie voor mannen gespeeld. De club uit Beneden-Leeuwen is het niet eens met nieuwe en niet goed gecommuniceerde regelementen van de tennisbond KNLTB. De Maas en Waalse equipe reist naar het Drentse Zuidwolde af onder protest.