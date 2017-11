Met Joris (7) door de slaapkamerdeur kijken naar ruzie ouders

Uit met Anne: warme fado, jonge jazz en lachen met Dolf en Louise

24 november In haar wekelijkse rubriek Uit met Anne geeft Anne Nijtmans een paar warme tips voor komend weekend in de regio Nijmegen. Ontsnap aan de kou met Zuid-Europese klanken in de Thiemeloods, bij een jeugdige jazzband in Brebl of met een lachspieroefening bij Dolf & Louise in de stadsschouwburg.