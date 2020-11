Met paar honderd man in bouwput, deze bouwvakker stopt vanwege de veiligheid: ‘Echt niet coronaproof’

Pleidooi voor afschaffen schoolkeu­ze leidt tot felle discussie: ‘Ik wil me niet neerleggen bij groeiende tweedeling tussen arm en rijk’

10 november NIJMEGEN - Er is veel discussie over het pleidooi van de Nijmeegse hoogleraar Eddie Denessen om kinderen vooral in de eigen wijk naar de basisschool te laten gaan, in het belang van de samenleving. Op Facebook en op website van deze site staan honderden reacties. Denessen oogst zowel bijval als felle kritiek.