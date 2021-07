Met regenboogvlag door de stad op Roze Woensdag: de LHBTI-acceptatie ligt onder vuur

Zo kijkt de Russische Anastasia, lesbisch en inwoonster van Nijmegen, met gemengde gevoelens naar de vrolijkheid van Roze Woensdag. ,,Dat dit kan, maakt me blij”, zegt ze. ,,Maar ik denk aan mijn vrienden in Rusland. Ik stuur ze foto’s van dit feest om hen hoop te geven. Zij zijn niet veilig, ze moeten altijd over hun schouder kijken.”

De recente ontwikkelingen in Oost-Europa, worden deze Roze Woensdag veel genoemd. Zoals in het relaas van activist Hans Verhoeven. Hij heeft onlangs een angstaanjagende ervaring meegemaakt toen hij in Georgië was voor de Pride Mars. Rechts-extremisten en religieuze fanaten verhinderden de optocht in de hoofdstad Tbilisi.